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Мосгортранс и метро стали потерпевшими по делу о перекрытии дорог на акции 23 января

Сумма ущерба составляет 3 млн рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Следователи официально признали московский метрополитен и Мосгортранс потерпевшими по делу о перекрытии дорог во время акции 23 января в центре Москвы, сумма ущерба суммарно составляет порядка 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Захватов. 

"Потерпевшими по делу признаны Московский метрополитен и ГУП "Мосгортранс". Суммы ущерба, по версии следствия, составили более 1,5 млн рублей и 1,2 млн рублей соответственно, а всего - около 3 млн рублей.", - сказал адвокат, который защищает обвиняемого по этому делу Глеба Марьясова.

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