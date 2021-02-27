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Мошенники отобрали квартиру у тещи комментатора Гусева

Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Мошенники, представившись сотрудниками Следственного комитета РФ, отобрали квартиру в Подмосковье у тещи спортивного комментатора Виктора Гусева.

"В ходе проведенной прокуратурой города Лыткарино проверки было установлено, что мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов и обманным путем завладели квартирой пенсионерки", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области, не назвав имени потерпевшей.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, мошенники представились сотрудниками СК и попросили помочь якобы поймать черных риелторов. Для этого они убедили тещу журналиста Виктора Гусева продать им квартиру.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Теги
РоссияГусев, Виктор Михайлович (комментатор)
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