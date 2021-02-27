В Дагестане двое неизвестных открыли огонь по полицейским при проверке документов

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудник полиции получил ранение в результате нападения двух неизвестных, он госпитализирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Дагестана.

"Да, сотрудник полиции получил ранение в результате стрельбы неизвестных. Он сейчас в больнице", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в силовых структурах республики сообщил, что при проверке документов сотрудниками полиции у двух неизвестных в Махачкале один из них открыл стрельбу, по предварительным данным из травматического оружия. Сотрудник полиции был ранен. Ответной стрельбой ранен был и сам стрелявший, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Второй мужчина был задержан.

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