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В Дагестане двое неизвестных открыли огонь по полицейским при проверке документов

Один из полицейских получил травму, также пострадал стрелявший по сотрудникам полиции
© Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудник полиции получил ранение в результате нападения двух неизвестных, он госпитализирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Дагестана. 

"Да, сотрудник полиции получил ранение в результате стрельбы неизвестных. Он сейчас в больнице", - сказал собеседник агентства. 

Ранее источник в силовых структурах республики сообщил, что при проверке документов сотрудниками полиции у двух неизвестных в Махачкале один из них открыл стрельбу, по предварительным данным из травматического оружия. Сотрудник полиции был ранен. Ответной стрельбой ранен был и сам стрелявший, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Второй мужчина был задержан.

В новость внесены изменения (22:11 мск) - добавлена информация по тексту.

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