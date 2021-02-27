Стая собак напала на девочку в Коми

СЫКТЫВКАР, 27 февраля. /ТАСС/. Четырехлетняя девочка пострадала при нападении стаи бездомных собак в городе Печоре Республики Коми. Ребенка прооперировали, он находится в реанимации Печорской ЦРБ в стабильно тяжелом состоянии, следственные органы СК РФ организовали доследственную проверку, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Глава республики Владимир Уйба поручил оказать пострадавшему от нападения собак в Печоре ребенку всю необходимую помощь. Покусанную бездомными собаками четырехлетнюю девочку прооперировали в Печорской ЦРБ, сейчас она находится в реанимации. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Вопрос оказания помощи находится на контроле у уполномоченной по правам ребенка в Коми Татьяны Козловой", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице Коми "ВКонтакте".

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, организована доследственная проверка. По информации следствия, нападение произошло в субботу во дворе дома по улице Восточной в Печоре. "С телесными повреждениями в виде ран головы, лица и нижних конечностей ребенок госпитализирован в больницу. В рамках проверки следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за организацию отлова животных без владельцев, а также оказание таковых услуг", - сообщили в следственном управлении.

Проблема безнадзорных собак обострилась в декабре 2020 года в городе Ухте Республики Коми, где в результате нападения собак погибла женщина и был сильно травмирован мужчина. В январе нападения собак в Ухте продолжились, власти ежедневно получали сообщения о сворах в разных районах города. В связи с этим в городе введен режим повышенной готовности. В феврале этого года Госсовет Коми направил обращение в Федеральное собрание и правительство РФ по проблеме безнадзорных собак, предложив поправки в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".