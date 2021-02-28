Не менее четырех человек погибли при пожаре в лагере беженцев в Сирии

БЕЙРУТ, 28 февраля. /ТАСС/. Сильный пожар вспыхнул в субботу в лагере беженцев Эль-Холь, который расположен в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на очевидцев, погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе один ребенок, еще 18 доставлены с ожогами средней тяжести в провинциальный госпиталь.

По предварительным данным, причиной пожара стало использование некачественного топлива для обогрева жилищ.

В Эль-Холе, где проживают семьи пленных боевиков из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), находится сейчас 64 373 человека, из них 24 223 являются сирийцами, 30 606 - иракцами, еще 9 544 - гражданами других государств.

Большинство женщин и детей были вывезены в Эль-Холь из района Эль-Багуз на границе с Ираком, который служил последним форпостом ИГ. Курдские отряды из "Сил демократической Сирии" при поддержке ВВС западной коалиции под эгидой США овладели Эль-Багузом в марте 2019 года.

В ноябре прошлого года представитель курдских автономных властей Риад Дарар сообщил телеканалу "Рудау" о принятом решении начать постепенное возвращение семей беженцев к родным очагам. По его словам, в лагерь Эль-Холь прекратила поступать международная гуманитарная помощь, при этом содержание беженцев "стало непосильным бременем для курдской администрации".