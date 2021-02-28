Пять человек погибли на химическом заводе в Китае из-за утечки ядовитого газа

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Пять рабочих погибли, еще восемь пострадали в городе Гирин (Цзилинь) на северо-востоке Китая на заводе по производству химволокна из-за утечки ядовитого газа. Об этом сообщила в воскресенье столичная газета "Синьцзинбао".

По данным издания, ЧП произошло в субботу в 21:30 по местному времени (16:30 мск). Согласно предварительным результатам расследования, причиной происшествия стала внезапная поломка вентиляционного оборудования в одном из цехов.

Все пострадавшие доставлены в больницу. По словам врачей, их жизнь вне опасности. Правоохранительные органы выясняют детали произошедшего, ведется следствие.