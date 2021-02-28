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В Мурманске загорелся Семеновский рынок

Приблизительная площадь пожара составляет 150 кв. м

ТАСС, 28 февраля. Семеновский рынок горит в городе Мурманске, говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области.

"Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидируют возгорание по адресу: [проспект] Героев-Североморцев, д. 15, корп. 1 (Семеновский рынок). На данный момент на месте пожара работают три пожарно-спасательных подразделения (шесть единиц техники). Приблизительная площадь пожара - 150 кв. м", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила в 06:46 мск. На настоящее время погибших нет, о пострадавших не сообщается.

Теги
РоссияМурманская область
Пожар в здании Семеновского рынка в Мурманске локализовали
Погибших нет
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