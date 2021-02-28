В Мурманске загорелся Семеновский рынок

ТАСС, 28 февраля. Семеновский рынок горит в городе Мурманске, говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области.

"Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидируют возгорание по адресу: [проспект] Героев-Североморцев, д. 15, корп. 1 (Семеновский рынок). На данный момент на месте пожара работают три пожарно-спасательных подразделения (шесть единиц техники). Приблизительная площадь пожара - 150 кв. м", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила в 06:46 мск. На настоящее время погибших нет, о пострадавших не сообщается.