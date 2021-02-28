Уголовное дело возбудили после гибели двух полицейских в ДТП в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после автомобильной аварии в Дагестане, в которой погибли двое полицейских. Причиной ДТП мог стать выезд водовоза на встречную полосу, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Буйнакского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Подозреваемый, управляя автомобилем марки ГАЗ-3309 (водовоз), нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со служебным автомобилем", - говорится в сообщении.

По информации следствия, авария произошла около семи часов утра в воскресенье на 33-м км дороги Махачкала - Верхний Гуниб в Буйнакском районе. В служебном автомобиле, с которым столкнулся водовоз, находились трое полицейских. В результате ДТП два сотрудника полиции погибли на месте аварии, еще один полицейский и водитель грузовика госпитализированы.