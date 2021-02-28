В Курске один человек погиб при взрыве баллона с двуокисью углерода на территории промбазы

КУРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Взрыв баллона с двуокисью углерода произошел в воскресенье на территории промышленной базы в Курске, один человек погиб. По факту инцидента проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По факту хлопка баллона с двуокисью углерода, [произошедшего] сегодня на территории промышленной базы, в результате которого погиб 26-летний мужчина, организована процессуальная проверка", - сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел утром на территории промбазы, арендуемой индивидуальным предпринимателем. Для ликвидации последствий ЧП силы и средства МЧС не привлекались, уточнили ТАСС в пресс-службе регионального управления ведомства.