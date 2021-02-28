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В Пензенской области возник пожар в административном здании

Возгорание локализовали на площади 100 кв. м

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Пожар начался в двухэтажном административном здании в Пензенской области, площадь возгорания - 100 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 14:52 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном административном здании на втором этаже", - сказали в пресс-службе.

Пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание на площади 100 кв. м. Шесть человек обратились к медикам за помощью, добавили в пресс-службе МЧС. 

В новость внесены изменения (16:10 мск) - добавлена информация о локализации пожара.

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РоссияПензенская область
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