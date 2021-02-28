Трое детей пострадали при обрыве аттракциона в ТРЦ "Перово Молл"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Трое детей пострадали в результате обрыва аттракциона в торгово-развлекательном центре "Перово Молл" на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Трое детей, по уточненным данным, пострадали при обрыве аттракциона в игровом центре "Парквик" в торгово-развлекательном центре "Перово Молл". Им оказали помощь на месте", - сказал источник.

Ранее начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила ТАСС, что при обрыве аттракциона в детской зоне в торговом центре в районе Перово пострадал один ребенок. В ходе проверки Перовская межрайонная прокуратура уставит причины и условия произошедшего, а также даст оценку исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

В свою очередь представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что ребенок упал с неисправного аттракциона. Следствие также проводит проверку по данному факту на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности).