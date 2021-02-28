В суде заявили, что неявка Навального во ФСИН была достаточным основанием для замены срока

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Неявка Алексея Навального в уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН для регистрации в специально назначенные ему дни являлась достаточным основанием для замены ему условного срока на реальный. Об этом сказано в тексте апелляционного постановления по жалобе на замену срока, с которым ознакомился ТАСС.

"Условно осужденный Навальный в течение испытательного срока систематически не выполнял предписанную ему обязанность по явке на регистрацию в дни, установленные судом и инспекцией, более двух раз в течение одного года, что, бесспорно, является самостоятельным основанием для принятия судом решения об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда", - говорится в документе. Ранее защита Навального утверждала в суде, что блогер не уклонялся от явки в инспекцию и тем более не скрывался от органов ФСИН, но приходил туда в иные дни, а не в те, что ему были назначены для посещения этого органа.

После выписки из немецкой клиники Навальный более 30 дней скрывался от уголовно-исполнительной инспекции ФСИН, говорится в тексте постановления.

"Как правильно установлено судом, после прохождения стационарного лечения и выписки из клиники сведения о месте своего дальнейшего нахождении в уголовно-исполнительную инспекцию Навальный не предоставил, своевременно не уведомил о перемене своего фактического места жительства на протяжении двух месяцев, то есть более 30 дней. Таким образом осужденный более 30 дней скрывался от контроля, не сообщая сведений о месте своего дальнейшего нахождения", - сказано в документе.

Конвенции о защите прав человека

Мосгорсуд не увидел нарушений Конвенции о защите прав и основных свобод при принятии решения о замене Навальному реального срока на условный.

"Нарушений конституционных прав, Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении настоящего представления в отношении осужденного Навального, а также норм материального и процессуального права, которые могли бы послужить основанием отмены постановления, в том числе по доводам, приведенным защитой, судом апелляционной инстанции не установлено", - сказано в документе.