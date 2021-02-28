В Карачаево-Черкессии задержали подозреваемого в нападении на правоохранителей

ЧЕРКЕССК, 28 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении на сотрудников правоохранительных органов в Карачаево-Черкесии. Второго подозреваемого разыскивают, сообщили в воскресенье в МВД по республике.

"Личности их установлены. Сегодня при проведении оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого в причинении огнестрельного ранения задержали в Черкесске. Сопротивления мужчина не оказывал. Охотничье ружье, из которого производил выстрел в правоохранителя, сдал добровольно. Проводятся мероприятия по установлению местонахождения второго подозреваемого", - сообщается в аккаунте МВД по республике в Instagram.

В республиканском следственном управлении сообщали, что происшествие случилось в селе Учкекен в ночь на 25 февраля. Сотрудники полиции и Росгвардии во время оперативно-профилактических мероприятий заметили машину с тонированными стеклами. На просьбу предъявить документы водитель ранил ножом полицейского, а пассажир автомобиля выстрелил из ружья в ногу сотруднику Росгвардии.

Нападавшие скрылись. Сотрудника полиции после оказания медицинской помощи отпустили домой, а сотрудника Росгвардии госпитализировали. После инцидента возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).