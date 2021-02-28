В Нижегородской области убили семью из четырех человек

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Четыре человека убиты в Нижегородской области, в том числе ребенок. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В поселке Кудьма Нижегородской области найдены тела убитой семьи из четырех человек - мужчина, две женщины и ребенок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Автомобиль с подозреваемыми в убийстве ищут в Московском регионе.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили ТАСС, что проводятся оперативно-разыскные мероприятия.