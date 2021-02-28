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В Нижегородской области убили семью из четырех человек

Среди убитых есть ребенок
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Четыре человека убиты в Нижегородской области, в том числе ребенок. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. 

"В поселке Кудьма Нижегородской области найдены тела убитой семьи из четырех человек - мужчина, две женщины и ребенок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Автомобиль с подозреваемыми в убийстве ищут в Московском регионе. 

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили ТАСС, что проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

 

Теги
РоссияНижегородская область
Полиция разыскивает подозреваемых в убийстве четырех человек в Нижегородской области
Тела мужчины, двух женщин и ребенка обнаружили в частном доме в поселке Кудьма
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