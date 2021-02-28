В Нижегородской области возбудили дело после убийства семьи из четырех человек

ТАСС, 28 февраля. Следователи возбудили уголовное дело после убийства четырех человек в поселке Кудьма в Нижнем Новгороде, тела мужчины, двух женщин и ребенка обнаружили в частном доме. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СКР по Нижегородской области.

"Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства четырех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", - сказано в сообщении.