Под Владимиром задержали двоих подозреваемых в убийстве семьи в Нижегородской области

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали во Владимирской области двух подозреваемых в убийстве семьи из четырех человек, в том числе ребенка, под Нижним Новгородом, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

"Сотрудниками УГИБДД УМВД России по Владимирской области задержаны подозреваемые в совершении убийства четырех человек в Нижегородской области", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Ранее о задержании двоих подозреваемых сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, однако собеседник уточнил, что могут быть еще несколько причастных к совершению преступления.

В воскресенье в поселке Кудьма Нижегородской области были найдены тела убитой семьи из четырех человек - мужчины, двух женщин и ребенка. Подозреваемые с места происшествия скрылись на автомобиле. По данным источника, предварительная причина убийства - бытовой конфликт.

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