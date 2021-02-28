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Под Владимиром задержали двоих подозреваемых в убийстве семьи в Нижегородской области

Предварительной причиной убийства стал бытовой конфликт, сообщил источник в правоохранительных органах
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали во Владимирской области двух подозреваемых в убийстве семьи из четырех человек, в том числе ребенка, под Нижним Новгородом, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

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"Сотрудниками УГИБДД УМВД России по Владимирской области задержаны подозреваемые в совершении убийства четырех человек в Нижегородской области", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Ранее о задержании двоих подозреваемых сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, однако собеседник уточнил, что могут быть еще несколько причастных к совершению преступления. 

В воскресенье в поселке Кудьма Нижегородской области были найдены тела убитой семьи из четырех человек - мужчины, двух женщин и ребенка. Подозреваемые с места происшествия скрылись на автомобиле. По данным источника, предварительная причина убийства - бытовой конфликт.

В новость внесены изменения (23:30 мск) - добавлена информация после второго абзаца.

Теги
РоссияНижегородская областьВладимирская область
Источник: в убийстве семьи в Нижегородской области подозреваются рабочие
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