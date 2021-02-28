{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

По подозрению в причастности к убийству семьи в Нижегородской области задержаны 4 человека

Как сообщил ранее источник в правоохранительных органах, предварительной причиной убийства стал бытовой конфликт

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали во Владимирской области четырех человек, подозреваемых в причастности к убийству семьи под Нижним Новгородом. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. 

"В настоящее время задержаны четверо подозреваемых, которые проверяются на причастность к убийству четырех человек, в том числе малолетнего ребенка, в поселке Кудьма Нижегородской области", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье в поселке Кудьма Нижегородской области нашли тела убитой семьи из четырех человек - мужчины, двух женщин и ребенка. Подозреваемые с места происшествия скрылись на автомобиле. По данным источника, предварительная причина убийства - бытовой конфликт.

 

Теги
РоссияНижегородская областьВладимирская область
Источник: в убийстве семьи в Нижегородской области подозреваются рабочие
Читать полностью