По подозрению в причастности к убийству семьи в Нижегородской области задержаны 4 человека

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали во Владимирской области четырех человек, подозреваемых в причастности к убийству семьи под Нижним Новгородом. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время задержаны четверо подозреваемых, которые проверяются на причастность к убийству четырех человек, в том числе малолетнего ребенка, в поселке Кудьма Нижегородской области", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье в поселке Кудьма Нижегородской области нашли тела убитой семьи из четырех человек - мужчины, двух женщин и ребенка. Подозреваемые с места происшествия скрылись на автомобиле. По данным источника, предварительная причина убийства - бытовой конфликт.