На северо-востоке Москвы мужчине прострелили руку во время конфликта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мужчина открыл стрельбу во время конфликта с дракой на северо-востоке Москвы и ранил оппонента. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, стрелявший также получил травмы в ходе драки.

"На улице Бестужевых около 18:45 между двумя мужчинами и одним их оппонентом произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которого последний достал травматический пистолет и выстрелил два раза в своих оппонентов. Он попал в руку одному из них", - сказал собеседник агентства.

Мужчины смогли выхватить у стрелявшего пистолет, после чего тот скрылся. Позже он сам обратился в больницу с травмами, полученными в ходе драки. Стрелявший, предварительно, был в состоянии опьянения.