Источник: убить семью в Нижегородской области могли рабочие с целью грабежа

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Рабочие, которые трудились на участке убитой под Нижнем Новгородом семьи, подозреваются в преступлении. Они могли совершить убийство с целью грабежа, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Всего задержаны четыре человека, пока подтверждается причастность троих из них. Все они работали на участке убитой семьи, помогали им по дому. По предварительной информации, убийство было совершено с целью ограбления", - сказал источник.

Он добавил, что сейчас подозреваемых допрашивают.