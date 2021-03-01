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Источник: убить семью в Нижегородской области могли рабочие с целью грабежа

Подозреваемых допрашивают

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Рабочие, которые трудились на участке убитой под Нижнем Новгородом семьи, подозреваются в преступлении. Они могли совершить убийство с целью грабежа, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Всего задержаны четыре человека, пока подтверждается причастность троих из них. Все они работали на участке убитой семьи, помогали им по дому. По предварительной информации, убийство было совершено с целью ограбления", - сказал источник.

Он добавил, что сейчас подозреваемых допрашивают. 

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РоссияНижегородская область
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