Пять человек разыскивают за нападение на псковских десантников в Чечне в 2000 году

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пять человек объявлены в розыск за нападение на псковских десантников в Чечне в 2000 году, еще более 45 человек проверяют на причастность к этому преступлению. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного комитета.

"Пятеро лиц по уголовному делу объявлены в розыск. На причастность к совершению преступления проверяется более 45 лиц, деяниям которых дается правовая оценка по результатам собранных доказательств. Принимаются меры для установления других участников банды", - говорится в сообщении.

Военнослужащие 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чеченской Республики в бою с многократно превосходящими их силами боевиков банды Шамиля Басаева и наемника Эмира Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

"На данный момент установлена причастность к этому преступлению 29 лиц. Из них 18 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы", - сообщили в СК. Среди осужденных гражданин Ливии Сулейман Ухейда, состоявший в банде на территории Чеченской Республики с 1995 по 2011 годы, он был заместителем Хаттаба, а в 2007 году - шариатским судьей запрещенной на территории России террористической организации "Имарат Кавказ". Также осужден гражданин Украины - член запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО Александр Малофеев. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью, они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. В отношении четырех человек уголовные дела рассматриваются в судах.