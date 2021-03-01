Жители Улан-Удэ ощутили землетрясение в акватории озера Байкал

ТАСС, 1 марта. Жители Улан-Удэ в Бурятии ощутили землетрясение магнитудой 3,9, которое произошло в ночь на понедельник в Кабанском районе региона. Эпицентр располагался в акватории озера Байкал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В Кабанском районе зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,9. Эпицентр находился в акватории озера Байкал в 18 км северо-западнее от населенного пункта Сухая. По предварительной информации, толчки ощущались в городе Улан-Удэ. Ощущаемость 1-2 балла", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, все социально-значимые объекты работают в штатном режиме.

Подземные толчки в акватории озера Байкал происходят регулярно. Так, 10 декабря 2020 года в Байкальском регионе произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр также находился на озере Байкал в Кабанском районе Республики Бурятия. Его ощутили жители семи районов республики, а также в соседней Иркутской области. В результате природного явления трещины были обнаружены в зданиях 18 школ, нескольких детсадов, учреждений культуры и спорта в Иркутске. А специалисты Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН назвали это землетрясение самым сильным для середины Байкала с 1999 года.