Три землетрясения произошли у Курильских островов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Сейсмологи в понедельник зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) три землетрясения магнитудой до 4,3. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 3,7 произошло у Малой Курильской гряды, глубина очага составила 27 км, землетрясение магнитудой 2,9 - у северной группы островов. Глубина очага - 100 км. Землетрясение магнитудой 4,3 имело эпицентр рядом со средней группой островов, глубина очага - 6 км", - сказали в филиале.

По информации сейсмологов, звонков от местных жителей не поступало, угрозу цунами не объявляли, пострадавших и повреждений нет.