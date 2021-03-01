Пожар на складе на Внуковском заводе огнеупорных изделий локализовали

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пожар на складе на территории Внуковского завода огнеупорных изделий в Одинцове в Подмосковье локализован. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"В 03:07 - локализация пожара на площади 2 400 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Пожар на Союзной улице, 7 в Одинцове на складе на территории Внуковского завода огнеупорных изделий начался в ночь на понедельник. Первоначальная площадь составила 950 кв. м, позже она выросла до 2,4 тыс. кв. м. Склад горит по всей площади. Информация о пострадавших не поступала.