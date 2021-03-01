В Хабаровске арестовали сахалинского миллиардера Дмитрия Пашова

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Центральный суд Хабаровска отправил под арест до 26 апреля депутата Сахалинской областной думы, бизнесмена Дмитрия Пашова. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в суде.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 апреля", - рассказали в суде. Пашов будет находиться в СИЗО Хабаровска.

Правоохранительные органы задержали Дмитрия Пашова в пятницу, 26 февраля, во время его командировки в Хабаровск. По информации местных СМИ, его вызвали на допрос по старому делу, срок которого уже истек. Однако затем сахалинскому парламентарию было предъявлено обвинение по делам его товарища, известного бизнесмена Олега Кана, именуемого "крабовым королем" и обвиняемого в организации убийства предпринимателя.

53-летний Пашов с сентября 2017 года занимает пост депутата Сахалинской областной думы. Также он возглавляет правление Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области (АРСО), владеет рыбодобывающей компанией "Монерон". Forbes в 2020 году признал Пашова самым богатым человеком среди всех чиновников и депутатов России. Официальный доход парламентария в 2019 году составил 6,2 млрд рублей.