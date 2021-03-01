В Хабаровском крае девять человек пойдут под суд за незаконный вылов лосося

ТАСС, 1 марта. Следователи завершили расследование по делу о незаконном вылове тихоокеанского лосося в реке Амгунь на территории Хабаровского края. Дело в отношении организованной группы из девяти человек передано в суд, сообщается в понедельник на сайте территориального управления МВД.

"Сотрудниками следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю направлено в суд уголовное дело в отношении организованной группы, в состав которой вошли девять человек в возрасте от 19 до 49 лет <...> Обвиняемые, используя моторные лодки и сети, в период нерестовой миграции и нереста тихоокеанских лососей в акватории реки Амгунь на территории района имени Полины Осипенко добыли кету осеннюю амурскую. Разрешительных документов на вылов рыбы они не имели. Из незаконно добытых водных биологических ресурсов они заготовили красную икру", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали обвиняемых в сентябре прошлого года, когда они сетями добывали рыбу, в период нерестовой миграции и нереста. Стражи правопорядка изъяли у них около 45 кг икры рыб лососевых видов, 50 экземпляров кеты осенней амурской, водные транспортные средства и орудия лова. Ущерб водным биологическим ресурсам от противоправной деятельности обвиняемых составил более 4,5 млн рублей.

Уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.