В Приморье загорелось здание магазина

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание в трехэтажном здании автомагазина в городе Артеме в Приморье на площади 1 тыс. кв. м. Пострадавших нет, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"По прибытии на место происшествия было установлено, что в трехэтажном здании автомагазина горит кровля. По предварительной информации, общая площадь горения составляет 1 000 кв. м. Пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из здания эвакуированы 20 человек. В тушении задействованы 45 человек.