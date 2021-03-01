На Ставрополье в многоквартирном доме произошел взрыв газа

СТАВРОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Один человек пострадал, еще 23 эвакуированы после взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме на Ставрополье. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступила информация о том, что в поселке Рыздвяный в первом подъезде пятиэтажного многоквартирного дома произошел хлопок (предположительно, газовоздушной смеси). Пострадал один человек, эвакуировано 23 человека из 15 квартир на придворовую территорию", - говорится в сообщении.

По информации ГУ МЧС, сообщение о происшествии поступило в 03:30 мск. В пятиэтажном кирпичном доме в общей сложности проживают 126 человек. Возгорания не последовало, в результате происшествия выбиты окна в одной из квартир и входная дверь. Пострадавший госпитализирован. В готовности находится пункт временного размещения на базе местной администрации. Информация уточняется.