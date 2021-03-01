Полицейские изъяли у жителя Благовещенска пистолет 1937 года выпуска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 марта. /ТАСС/. Полицейские в Благовещенске изъяли у местного жителя боевой пистолет "Борхардт-Люгер" модели "Парабеллум" 1937 года выпуска, два револьвера, гранаты и патроны. Возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД России по Амурской области.

"В дежурную часть отдела полиции ["Благовещенский"] поступила информация, что в одной из гостиниц областного центра находится гражданин, у которого при себе может иметься оружие <...> Мужчину задержали. В ходе личного досмотра в кармане его куртки полицейские обнаружили пистолет и два патрона. Согласно справке об исследовании, оружие является пистолетом "Борхардт-Люгер" модели "Парабеллум" 1937 года выпуска, относится к боевому, нарезному, короткоствольному, ручному огнестрельному оружию калибра 9 миллиметров", - говорится в сообщении.

Пистолет и изъятые патроны были пригодны для стрельбы. Кроме того, был проведен обыск по месту жительства задержанного. Там оперативники изъяли два револьвера, две гранаты, а также три патрона калибра 5х6 миллиметров. Изъятое направлено на экспертизу.

В отношении 37-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.