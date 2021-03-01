В Саратовской области на улице обнаружили тело пятилетнего раздетого ребенка

САРАТОВ, 1 марта. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту гибели ребенка в городе Вольске Саратовской области, по предварительной информации, тело пятилетнего мальчика было обнаружено рано утром на улице. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"На улице Краснооктябрьской в городе Вольске обнаружено тело 5-летнего мальчика. По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что, ребенок лежал на улице без верхней одежды.

"По предварительной информации, мальчик 2015 года рождения страдал расстройством психики, проживал в одном из многоквартирных домов от места его обнаружения. В настоящее время изымаются видеозаписи с камер видеонаблюдения магазинов, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего", - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.