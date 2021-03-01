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В Приморье потушили пожар в административном здании

Площадь возгорания составила 1,3 тыс. кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники пожарных подразделений ликвидировали открытое горение в административном здании в городе Артеме Приморского края, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В 14:22 (07:22 мск) - ликвидировано открытое горение. К тушению привлечены 57 человек личного состава и 14 единиц техники. В настоящее время ведется проливка конструкций", - говорится в сообщении.

Пожар в административном здании в городе Артеме Приморского края ранее был локализован на площади 1,3 тыс. кв. м. Горела неэксплуатируемая мансарда. Пострадавших в результате пожара нет. Из здания были эвакуированы 20 человек.

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