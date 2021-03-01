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Тело мужчины и пенсионерку со связанными руками нашли в сгоревшей квартире в Петербурге

По данным источника в экстренных службах, погибшие могут быть родственниками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Тело мужчины и пенсионерку со связанными руками обнаружили в сгоревшей квартире в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В квартире найдено тело безработного мужчины, а также пенсионерка 1945 года рождения со связанными за спиной руками без сознания. Женщину вынесли из квартиры, но она умерла в скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что фамилии у погибших одинаковые, они могут быть родственниками. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

По данным на сайте городского главка МЧС, пожар в квартире в многоэтажном доме № 26 на Большой Пороховской улице в Красногвардейском районе Петербурга произошел 28 февраля. В трехкомнатной квартире горела обстановка на площади 60 кв. м. В 00:35 мск в понедельник возгорание было ликвидировано.

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