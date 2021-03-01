В Тольятти полиция возбудила уголовное дело после фиктивной регистрации более 30 мигрантов

САМАРА, 1 марта. /ТАСС/. Полиция пресекла незаконную регистрацию мигрантов в Тольятти и возбудила уголовное дело в отношении местного жителя. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

"В ходе проведения профилактических мероприятий участковые уполномоченные полиции совместно с инспектором отдела по вопросам миграции УМВД России по Тольятти выявили факт фиктивной регистрации граждан. Сейчас в отношении подозреваемого отделом дознания ОП №24 УМВД России по Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ"), - говорится в сообщении пресс-службы. Статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

По версии полиции, житель Тольятти 1970 года рождения незаконно поставил на миграционный учет 32 иностранцев по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома в Центральном районе города. Однако в дальнейшем мужчина не собирался предоставлять жилье мигрантам.

Сотрудники полиции неоднократно предупреждали подозреваемого об ответственности в случае нарушения законодательства. Безработный мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности, при задержании он признал вину в полном объеме. По его словам, он получил за фиктивную регистрацию алкоголь, продукты и сигареты.