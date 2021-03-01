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Следователи начали допрос подозреваемого в убийстве четырех человек в Нижнем Новгороде

Убийство произошло в Приокском районе
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

ТАСС, 1 марта. Мужчина, подозреваемый в убийстве семьи из четырех человек в Нижегородской области, доставлен на допрос к следователям СК.

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Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК по Нижегородской области.

"26-летний мужчина, подозреваемый в убийстве семьи из четырех человек в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода, доставлен к следователям СК для допроса. В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого, он задержан", - отмечается в сообщении.

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РоссияНижегородская область
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