Генпрокуратура РФ потребовала экстрадиции из Испании доктора Евгения Блюма

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России потребовала у Испании экстрадиции генерального директора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма, обвиняемого в хищении более 29 млн рублей у фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Сегодня Генеральная прокуратура направила в Министерство юстиции Испании запрос о его выдаче. Взаимодействие с испанской стороной по вопросу экстрадиции Блюма продолжается", - сказали в ведомстве.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что Блюм был задержан в Испании 11 февраля.

По данным следствия, доктор медицинских наук Евгений Блюм воспользовался посттравматическим состоянием фристайлистки Чаадаевой (более известной под девичьей фамилией Комиссарова), которая на тренировке во время Олимпиады в Сочи в 2014 году получила травму позвоночника и утратила способность ходить. В мае 2014 года в Испании Блюм убедил девушку заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации стоимостью более 29 млн рублей, пообещав за год поставить ее на ноги. Но после проведения занятий по методикам Блюма двигательные функции нижних конечностей спортсменки не восстановились, так как при такой травме это невозможно сделать путем каких-либо реабилитационных мероприятий.

Уголовное дело в отношении Блюма было возбуждено в сентябре 2019 года. На основе собранных доказательств Следственным комитетом ему заочно предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Он был объявлен в международный розыск. 9 июня 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Блюма. Согласно решению суда, он будет заключен под стражу на два месяца с момента его задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ.