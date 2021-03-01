Глава "Нафтапремиум" Безруков получил условный срок по делу о хищении 3 млрд рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московский городской суд приговорил к 3,5 года колонии условно генерального директора компании "Нафтапремиум" Александра Безрукова, признав его виновным по делу о хищении 3 млрд рублей в Росрезерве. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, дело слушалось в особом порядке, а материалы маркированы грифом "совершено секретно".

"Александр Безруков признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на четыре года. Дело рассмотрено в особом порядке", - сказал собеседник агентства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Прокурор в ходе прений сторон просил для обвиняемого четыре года и семь месяцев колонии.

В рамках расследования уголовного дела о хищениях в Росрезерве Басманный суд Москвы в 2019 году отправил под домашний арест замглавы Росрезерва Александра Кирюхина и Безрукова, заключил под стражу бывшего начальника управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва Вадима Гаврилова, директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина и заместителя начальника департамента гособоронзаказа аппарата правительства России Олега Лазарева (на момент совершения преступления Лазарев, по данным следствия, занимал должность заместителя Гаврилова).

Уголовное дело было возбуждено по факту хищения бюджетных средств при проведении работ по восстановлению качества дизельного топлива, хранящегося на комбинатах Росрезерва. В 2014 году Росрезерв и ООО "СО "Тверьнефтепродукт" заключили государственный контракт на сумму более 3,2 млрд рублей, предполагавший выполнение работ по технологии ООО "Нафтапремиум". При этом, по данным следствия, сотрудникам Росрезерва было достоверно известно, что проведенные работы не позволят улучшить качество топлива. После приемки фиктивных работ подрядчику было выплачено 3,2 млрд рублей из федерального бюджета.

В чем обвиняются

Всем фигурантам дела изначально было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), но позднее обвинение было переквалифицировано на ч. 4 ст. 160 ("Растрата") УК РФ. Уголовное дело в отношении Гаврилова, Лазарева и Уланина выделено в отдельное производство, следствие просит суд ограничить их в ознакомлении с материалами до 10 марта.

Следствие считает организатором мошенничества Кирюхина. Он занимал должность замруководителя Росрезерва с декабря 2009 года. Уланин работал в системе государственного материального резерва с 2004 года, по 2013 год он возглавлял управление нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва. Гаврилов работал в системе государственного материального резерва с 2009 года.