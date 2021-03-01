Три человека пострадали в драке со стрельбой в кальянной в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Массовую драку со стрельбой из травматического оружия устроили семеро неизвестных в медицинских масках в кальянной в городе Выборге в Ленинградской области, в результате инцидента пострадали три человека, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию из медучреждения поступили три телефонограммы о том, что пострадали трое мужчин [в возрасте] 25, 26 и 27 лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении.

По данным полиции, драка со стрельбой из травматического оружия произошла в кальянной на Южном валу в Выборге ночью в воскресенье. "В указанную кальянную вошли семь человек в медицинских масках, которые в результате внезапно возникшей ссоры устроили драку с посетителями кальянной и произвели не менее трех выстрелов, после чего с места происшествия скрылись", - отметили в полиции.

В полиции уточнили, что из троих пострадавших госпитализация потребовалась одному мужчине. В настоящее время полиция разыскивает троих подозреваемых в данном инциденте, по данным ведомства, они были ранее судимы.