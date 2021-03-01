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Прокуратура проводит проверку в связи с применением насилия к детям в московском детсаду

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что факты применения насилия были вскрыты благодаря видеозаписи, переданной в правоохранительные органы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с применением насилия к детям в частном детском саду. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, в частном детском центре, который расположен в жилом доме на улице Нагатинской, выявлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, соединенного с жестоким обращением, применением недопустимых методов воспитательного воздействия к воспитанникам со стороны работника учреждения", - сообщили в прокуратуре. Эти факты были вскрыты благодаря видеозаписи, переданной в правоохранительные органы.

"В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья несовершеннолетних", - сообщили в прокуратуре.

Проверку проводит Симоновская межрайонная прокуратура.

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