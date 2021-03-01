СК начал проверку после гибели женщины из-за вспышки реагентов на Краснозаводском заводе

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту гибели женщины в результате вспышки химических реагентов в лаборатории на Краснозаводском заводе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В Краснозаводске на территории химического завода произошел хлопок, в результате которого смертельные травмы получила 47-летняя женщина. По данному факту следственным отделом по Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сказала Врадий.

Предварительно установлено, что хлопок произошел в результате детонации неустановленного взрывоопасного вещества в момент, когда сотрудница химического предприятия отбирала пробы для центра заводской лаборатории. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник в цеху Краснозаводского химического завода из-за нарушения технологического процесса и правил безопасности труда произошла технологическая вспышка. Пожара в результате инцидента не последовало. Также нет разрушений.