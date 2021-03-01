Осужденного экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна этапировали в колонию

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, осужденный на 15 лет колонии строгого режима за преступления коррупционной направленности, этапирован из СИЗО "Матросская Тишина" в колонию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Шестуна этапировали в колонию для дальнейшего отбытия наказания", - сказал собеседник агентства.

Супруга осужденного Юлия Шестун заявила ТАСС, что не знает, куда был этапирован экс-чиновник. "Сегодня адвокату в следственном изоляторе отказали вывести Александра, объяснив это его этапированием. Я обеспокоена за его безопасность, и мне ничего не остается, как рассылать срочные телеграммы руководству ФСИН и готовить жалобу в Европейский суд по правам человека", - рассказала она.

Подольский городской суд Московской области 25 декабря 2020 года признал Шестуна виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ст. 289 (незаконная предпринимательская деятельность) и ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 49 млн рублей. Приговор вступил в силу.

Как установлено следствием и судом, занимая должность главы Серпуховского района в период с 2003 по 2018 год, Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Совместно с предполагаемыми подельниками (Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым) он незаконно приобрел право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского района площадью 10 га, причинив ущерб бюджету на сумму более 64,5 млн рублей.