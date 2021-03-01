Следствие требует продлить арест Сафронову по делу о госизмене

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Следствие просит суд продлить арест обвиняемому в госизмене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Об этом ТАСС сообщили в Лефортовском суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство ФСБ.

"В суд поступило ходатайство о продлении Сафонову меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в суде.

Рассмотрение назначено на 2 марта.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля прошлого года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает.

По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США.