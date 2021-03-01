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Что известно об убийстве семьи в Нижнем Новгороде

© Александр Щербак/ТАСС, архив

Тела четырех человек обнаружили днем 28 февраля в частном доме в поселке Кудьма на окраине Нижнего Новгорода. Убитыми оказались пожилые супруги, их 41-летняя дочь и пятилетний внук.

  • Следователи предположили, что преступление могли совершить несколько мужчин, которые работали в доме своих жертв.
  • По одной из версий, мотивом для убийства мог стать бытовой конфликт. По другой - преступники планировали ограбить дом, а от его хозяев решили избавиться.
  • С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле.
  • Четырех подозреваемых удалось задержать во Владимирской области. Всех доставили на допрос. Известно, что одному из задержанных 26 лет.
  • Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Расследованием занимаются сотрудники регионального управления СК.
  • Дело находится на контроле у прокуратуры Нижегородской области.
     
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