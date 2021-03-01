Что известно об убийстве семьи в Нижнем Новгороде

Тела четырех человек обнаружили днем 28 февраля в частном доме в поселке Кудьма на окраине Нижнего Новгорода. Убитыми оказались пожилые супруги, их 41-летняя дочь и пятилетний внук.

Следователи предположили, что преступление могли совершить несколько мужчин, которые работали в доме своих жертв.

По одной из версий, мотивом для убийства мог стать бытовой конфликт. По другой - преступники планировали ограбить дом, а от его хозяев решили избавиться.

С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле.

Четырех подозреваемых удалось задержать во Владимирской области. Всех доставили на допрос. Известно, что одному из задержанных 26 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Расследованием занимаются сотрудники регионального управления СК.

Дело находится на контроле у прокуратуры Нижегородской области.

