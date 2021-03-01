{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бывшую участницу группы Little Big Анну Кастельянос нашли мертвой в Петербурге

По данным источника в экстренных службах, следов насильственной смерти на ее теле не обнаружено
© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Бывшая участница популярной группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в квартире в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Кастельянос обнаружена в квартире на Рыбацком [проспекте], мертва", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительным данным, женщина проживала в данной квартире, следов насильственной смерти на ее теле не обнаружено.

Кастельянос известна как участница группы Little Big (в коллективе она была до 2014 года), а также как актриса и участница различных медийных проектов: телевизионных ток-шоу и документальных фильмов.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Суд арестовал жительницу Дагестана, подозреваемую в продаже своего ребенка
В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение
Читать полностью