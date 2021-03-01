Бывшую участницу группы Little Big Анну Кастельянос нашли мертвой в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Бывшая участница популярной группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в квартире в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Кастельянос обнаружена в квартире на Рыбацком [проспекте], мертва", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительным данным, женщина проживала в данной квартире, следов насильственной смерти на ее теле не обнаружено.

Кастельянос известна как участница группы Little Big (в коллективе она была до 2014 года), а также как актриса и участница различных медийных проектов: телевизионных ток-шоу и документальных фильмов.