Суд арестовал жительницу Дагестана, подозреваемую в продаже своего ребенка

МАХАЧКАЛА, 1 марта. /ТАСС/. Суд в Дагестане арестовал местную жительницу, подозреваемую в продаже своего новорожденного ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского управления СК РФ.

"По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение", - сообщил собеседник агентства.

Уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии") было возбуждено 26 февраля в отношении 28-летней жительницы города Махачкалы.

По версии следствия, в декабре прошлого года подозреваемая предложила местной жительнице приобрести у нее за 800 тыс. рублей ребенка, которого она планировала родить в феврале 2021 года. Женщина согласилась, но позже усомнилась в правомерности действий подозреваемой и сообщила об этом в правоохранительные органы. В минувшую пятницу после состоявшейся сделки с условным покупателем сотрудники управления уголовного розыска МВД республики задержали подозреваемую.