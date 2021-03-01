В Подмосковье задержаны четыре человека за мошенничество с установкой пожарных извещателей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье троих мужчин и женщину, которые подозреваются в хищении денег у пенсионеров, требуя от них установить пожарные извещатели по завышенной стоимости. Как сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемые причастны к 50 эпизодам мошенничества.

"Злоумышленники совершали поквартирный обход жителей столицы, преимущественно пожилого возраста, и предлагали им установить автономные пожарные извещатели. Гражданам сообщалось, что установка необходима в соответствии с распоряжением жилищной организации, отвечающей за противопожарную безопасность. А в случае отказа собственникам грозят крупные штрафы", - сказала Волк.

По ее словам, введенные в заблуждение люди покупали оборудование по завышенной цене, при этом в случае пожара прибор не оповещал пожарные службы о происшествии, а только обладал шумовым эффектом.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции при участии Росгвардии задержали подозреваемых по местам их проживания в Московской области. Ими оказались трое мужчин и одна женщина", - сказала представитель МВД. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), подозреваемые арестованы.

Как отметила Волк в ходе обысков у злоумышленников полицейские обнаружили пожарные извещатели, мобильные телефоны, компьютеры и банковские карты. Кроме того, у них также изъяты различные документы: договоры, акты, маркетинговые инструкции и презентационные брошюры, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела. "На сегодняшний день пострадавшими от противоправной детальности признаны десять человек. Имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны более чем к 50 эпизодам мошеннических действий", - подытожила представитель МВД.

С 1 марта в России квартиры в новостройках и домах многодетных семей в обязательном порядке начнут оборудовать пожарными извещателями, которые подают звуковой сигнал в случае появления дыма в помещении. Требование установки пожарной сигнализации и специальных датчиков касается строящихся домов. Еще до вступления свода правил в силу в МЧС России предупреждали, что активизировались мошенники, которые стали угрожать штрафами, заставляя покупать пожарные извещатели по ценам, в несколько десятков раз выше реальных. При этом в ведомстве подчеркивали, что рыночная стоимость прибора - около 300 рублей, сотрудники МЧС не занимаются продажей пожарных извещателей.