СК сообщил, что убийство семьи в Нижнем Новгороде было совершено из корыстных побуждений

ТАСС, 1 марта. Убийство семьи из четырех человек вечером 28 февраля в Нижнем Новгороде было совершено из корыстных побуждений. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, 28 февраля подозреваемый, работавший подсобным рабочим в домовладении в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода, из корыстных побуждений напал в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме напал на его 63-летнюю жену, причинив потерпевшим ножевые ранения. Затем он убил их 41-летнюю невестку и ее пятилетнего сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся с места преступления", - отмечается в сообщении.

Вечером 28 февраля 14-летняя девочка, которая была на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников и связалась с отцом, находившимся в другом регионе. Мужчина попросил соседа сходить к нему домой, сосед обнаружил тела и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

"Как установили следователи СК, после совершения преступления подозреваемому помог скрыться его знакомый. С ним также работают следователи СК", - говорится в сообщении.