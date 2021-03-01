Жителя Петербурга задержали за ложное сообщение о минировании метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Полиция разыскала и задержала жителя Санкт-Петербурга, который по телефону сообщил о том, что станция городской подземки заминирована. Мужчина стал фигурантом уголовного дела, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма на объекте социальной инфраструктуры либо с причинением крупного ущерба")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в минувшие выходные подозреваемый позвонил в полицию и, используя ненормативную лексику, сообщил о том, что одна из станций якобы заминирована. В ходе проверки никаких опасных предметов обнаружено не было.

Полицейские установили, что звонивший 50-летний мужчина живет в поселке Металлострой, его задержали у станции метро "Ленинский проспект" на юго-западе Петербурга. Также выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим. Причины его поступка в настоящий момент выясняются, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.