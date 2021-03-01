В Красноярске возбудили уголовное дело по факту отравления 70 школьников

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту отравления, предположительно, салатами 70 школьников в 17 учебных заведениях Красноярска. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

В социальных сетях ранее появилась информация об отравлении учащихся трех школ и одного детского сада Красноярска. По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом "псевдотуберкулез". Пострадали дети от семи до 14 лет. По данным ведомства, предполагаемый фактор передачи возбудителя иерсиниозной инфекции - салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса.

"Установлено, что факты заболевания иерсиниозной инфекцией 70 учащихся имели место в 17 школах краевого центра (Советский, Октябрьский районы). Услугу по организации школьного питания в указанных школах оказывает ООО "Развитие" на основании заключенного муниципального контракта <...>. Возбужденное следственным органом уголовное дело по ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил") поставлено на контроль прокуратуры края <...>. Дело возбуждено полицией", - сообщили в пресс-службе.

В связи с нарушениями законодательства прокуратура внесла представления ООО "Развитие", а также в адрес Главного управления образования администрации Красноярска. Проверку также проводит СК.

Как ранее сообщал Роспотребнрадзор, у организатора питания выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей без термической обработки во всех школах данного организатора питания. На деятельность поставщика продуктов наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд.