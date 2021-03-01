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СМИ: полиция задержала экс-президента ФК "Барселона" Бартомеу

По данным радио Cadena SER, правоохранители задержали еще двух человек
Жозеп Мария Бартомеу AP Photo/Mark Lennihan
Описание
Жозеп Мария Бартомеу
© AP Photo/Mark Lennihan

МАДРИД, 1 марта. /ТАСС/. Бывший президент испанского футбольного клуба "Барселона" Жозеп Мария Бартомеу задержан в понедельник в рамках операции каталонской полиции. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.

По ее информации, правоохранители задержали еще двух человек. В региональной полиции корреспонденту ТАСС подтвердили, что полиция начала обыски в офисах "Барселоны", но не смогли уточнить, были ли произведены задержания.

По данным телеканала Antena 3, операция связана с наймом клубом компании, которая могла провести в социальных сетях кампанию по диффамации игроков и других лиц, выступающих против совета директоров Бартомеу. Он являлся президентом "Барселоны" до 2020 года.

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