СМИ: полиция задержала экс-президента ФК "Барселона" Бартомеу

МАДРИД, 1 марта. /ТАСС/. Бывший президент испанского футбольного клуба "Барселона" Жозеп Мария Бартомеу задержан в понедельник в рамках операции каталонской полиции. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.

По ее информации, правоохранители задержали еще двух человек. В региональной полиции корреспонденту ТАСС подтвердили, что полиция начала обыски в офисах "Барселоны", но не смогли уточнить, были ли произведены задержания.

По данным телеканала Antena 3, операция связана с наймом клубом компании, которая могла провести в социальных сетях кампанию по диффамации игроков и других лиц, выступающих против совета директоров Бартомеу. Он являлся президентом "Барселоны" до 2020 года.