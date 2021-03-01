Прокуратура установила факт реабилитации нацизма в словах профессора из Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Прокуратура Ленинградской области в ходе проверки установила, что профессор нескольких петербургских вузов Владимир Матвеев реабилитировал нацизм, отрицая существование холокоста во время вебинара для учителей.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Гражданин публично совершил действия по реабилитации нацизма, а именно отрицание фактов, установленных приговором международного военного трибунала, и наказания главных военных преступников европейских стран "оси". Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма")", - сказала представитель ведомства.