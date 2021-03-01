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Адвокаты экс-схимонаха Сергия обжаловали продление ему ареста

По решению Басманного суда Москвы, Николай Романов остается под стражей до 28 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Защита бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), который обвиняется по трем статьям УК РФ, подали апелляционную жалобу на решение суда о продлении ареста до 28 мая. Об этом сообщили журналистам адвокаты Романова.

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25 февраля Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Романова, обвиняемого в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, до 28 мая.

"1 марта 2021 года адвокатами схиигумена Сергия Романова было обжаловано постановление Басманного суда в Мосгорсуд о продлении срока содержания отца Сергия под стражей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале адвокатов.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.

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